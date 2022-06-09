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Сумщина: Жизнь в оккупации (ВИДЕО)

Сумщина: Жизнь в оккупации (ВИДЕО)

В первые дни полномасштабного вторжения в Украину, российские войска оккупировали часть Сумщины и находились там почти месяц.

Мародерство, насилие и разрушения – со всем этим пришлось столкнуться мирному населению Сумщины. Режисерская группа ГО «Трибуна» пообщалась с местными жителями, и записала для истории показания очевидцев российской оккупации.

То что пришлось пережить выжившим, шокирует. Более того, даже люди, заставшие немецкую оккупацию во время второй мировой, говорят, что россияне вели себя еще хуже, жестче. Они напрочь лишены человечности.

Также, съёмочной группе удалось пообщаться с пленными военнослужащими РФ и самопровозглашенных квазиреспублик, которые участвовали в оккупации. На видео, некоторые из них объясняют свои мотивы. Осознают ли они последствия своих действий и так ли она могуча «вторая армия мира» ? Конечно нет.

Источник: infonavigator.com.ua

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