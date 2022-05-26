Супутник зафіксував у порту Маріуполя судна, якими окупанти ймовірно вивозять метал та зерно

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

● Як свідчать знімки Planet Labs, кораблі перемістилися до причалів, де, за даними міськради Маріуполя, зазвичай відвантажують продукцію.

● За словами міськголови Маріуполя Вадима Бойченка, окупанти відновлюють роботу порту і планують вивезти звідти все, що зможуть.

● Як з’ясували журналісти, зерно, що зберігається в порту, належить Україні, а більша частина металу – компанії «Метінвест».

Источник: https://t.me/spravdi/9117?single

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