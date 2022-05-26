Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:27
Просмотров: 97

Супутник зафіксував у порту Маріуполя судна, якими окупанти ймовірно вивозять метал та зерно

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

● Як свідчать знімки Planet Labs, кораблі перемістилися до причалів, де, за даними міськради Маріуполя, зазвичай відвантажують продукцію.

● За словами міськголови Маріуполя Вадима Бойченка, окупанти відновлюють роботу порту і планують вивезти звідти все, що зможуть.

● Як з’ясували журналісти, зерно, що зберігається в порту, належить Україні, а більша частина металу – компанії «Метінвест».

Супутник зафіксував у порту Маріуполя судна, якими окупанти ймовірно вивозять метал та зерно

Супутник зафіксував у порту Маріуполя судна, якими окупанти ймовірно вивозять метал та зерно

Источник: https://t.me/spravdi/9117?single

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Армия Беларуси начнёт маневры вблизи границы с Волынской областью
Сегодня 08:01    1
У Бучі знайшли вже 420 тіл місцевих мешканців
Сегодня 07:51    26
В Южной бухте Севастополя на подводные лодки загружают ракеты «Калибр»
Сегодня 07:40    49
Голова ХОВА щодо того, чи можна повертатися в Харків
Сегодня 07:30    85
Оперативне зведення від Генштабу ЗСУ
Сегодня 07:21    62
60% запасов высокоточного оружия Россия уже использовала, — ГУР
Сегодня 07:21    53
Новости из США. 24-25 мая 2022
Сегодня 07:16    57
Коли настане переломний момент у війні?
Сегодня 07:12    83
Лев Шрайбер, один из лучших актёров Голливуда, сейчас работает волонтёром в Польше
Сегодня 07:03    69
Що таке путінська «денацифікація України»?
Сегодня 06:54    80
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 