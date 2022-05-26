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Супутник зафіксував у порту Маріуполя судна, якими окупанти ймовірно вивозять метал та зерно
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
● Як свідчать знімки Planet Labs, кораблі перемістилися до причалів, де, за даними міськради Маріуполя, зазвичай відвантажують продукцію.
● За словами міськголови Маріуполя Вадима Бойченка, окупанти відновлюють роботу порту і планують вивезти звідти все, що зможуть.
● Як з’ясували журналісти, зерно, що зберігається в порту, належить Україні, а більша частина металу – компанії «Метінвест».
Источник: https://t.me/spravdi/9117?single