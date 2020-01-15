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Супутниковий оператор Viasat пожалівся на шахраїв

Супутниковий оператор Viasat пожалівся на шахраїв

Український супутникового провайдер Viasat заявив, що шахраї в соціальних мережах під виглядом фірмових супутникових тюнерів компанії продають тюнери цифрового ефіру невідомого виробництва

Про це повідомляє прес-реліз провайдера.

Повідомляється, що інтернет-аферисти активізувалися на останньому тижні перед кодуванням супутникового сигналу провідних українських національних каналів.

За словами компанії, шахраї під виглядом супутникових тюнерів Viasat Strong SRT 7602, які рекомендовано купувати для перегляду закодованих телеканалів на супутнику, продавали споживачам,через фейкові сайти, тюнери Т2 (для цифрового ефіру) невідомого виробництва за заниженою ціною.

В компанії підозрюють, що проти її іміджа йде спланована pr-компанія і готують матеріали для звернення до правоохоронних органів.

"Провокативний заголовок реклами та привабливо низька ціна викликали ажіотаж серед неуважних читачів Facebook, які звертають увагу на гучні фрази та бюджетні пропозиції.

Цю новину підхопила та почала стрімко розповсюджувати в соціальній мережі Facebook армія користувачів-ботів, що дає підстави говорити у тому числі про сплановану акцію проти іміджа компанії", - йдеться у повідомленні.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: СМИ, Украина

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