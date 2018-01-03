Сутки в АТО: боевики продолжают срывать перемирие на Донецком направлении

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за прошедшие сутки вся вражеская огневая активность фиксировалась на Донецком направлении.

Вблизи Авдеевки боевики нарушали перемирие из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого оккупанты применили против наших воинов минометы калибра 82 мм и пехотное вооружение. На Приазовье захватчики также из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским защитникам на подступах к Гнутово. Кроме того, противник несколько раз из всего спектра пехотного вооружения обстреливал оборонительные укрепления сил АТО вокруг Водяного.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В целом, за минувшие сутки, российско-террористические группировки 6 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Источник: sprotyv.info

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