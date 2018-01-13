Сутки в АТО: оккупанты два часа били из зениток на Луганском направлении

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие. Особую активность враг проявлял в темное время суток, сообщает пресс-центр штаба АТО. Противник предпринял обстрелы позиций украинских защитников из минометов, запрещенных минскими договоренностями, вооружения БМП и гранатометов.

На Луганском направлении боевики вечером, около двух часов подряд, вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП и зенитной установки по укреплениям наших защитников вокруг Троицкого. Более двух с половиной часа с короткими перерывами незаконные вооруженные формирования обстреливали из 82-мм минометов и пехотного вооружения защитников Луганского, а у Катериновки и Станицы Луганской оккупанты нарушали перемирие из стрелкового оружия.

На Донецком направлении захватчики применили 120-мм минометы по опорным пунктам сил АТО в районе Водяного и Широкино. Обстрелам из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись наши позиции вблизи Авдеевки.

В целом, за минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины. С учетом того, что преступные действия российских захватчиков угрожали жизни и здоровью наших военнослужащих, в пяти случаях украинские защитники были вынуждены открывать огонь.

В результате вражеских обстрелов не погиб ни один украинский воин, однако двое защитников получили ранения. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Источник: sprotyv.info

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