Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:00
Просмотров: 61

Сутки в АТО: оккупанты два часа били из зениток на Луганском направлении

Сутки в АТО: оккупанты два часа били из зениток на Луганском направлении

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать перемирие. Особую активность враг проявлял в темное время суток, сообщает пресс-центр штаба АТО. Противник предпринял обстрелы позиций украинских защитников из минометов, запрещенных минскими договоренностями, вооружения БМП и гранатометов.

На Луганском направлении боевики вечером, около двух часов подряд, вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП и зенитной установки по укреплениям наших защитников вокруг Троицкого. Более двух с половиной часа с короткими перерывами незаконные вооруженные формирования обстреливали из 82-мм минометов и пехотного вооружения защитников Луганского, а у Катериновки и Станицы Луганской оккупанты нарушали перемирие из стрелкового оружия.

На Донецком направлении захватчики применили 120-мм минометы по опорным пунктам сил АТО в районе Водяного и Широкино. Обстрелам из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись наши позиции вблизи Авдеевки.

В целом, за минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины. С учетом того, что преступные действия российских захватчиков угрожали жизни и здоровью наших военнослужащих, в пяти случаях украинские защитники были вынуждены открывать огонь.

В результате вражеских обстрелов не погиб ни один украинский воин, однако двое защитников получили ранения. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За последние сутки в АТО Украина потеряла одного бойца, четверо ранены, - сводка. ВИДЕО
12.01.2018 09:07    98
За минувшие сутки на Донбассе погибло трое военнослужащих ВСУ
11.01.2018 11:40    101
За сутки в зоне АТО погибли трое украинских бойцов, есть раненые
11.01.2018 10:11    92
Сутки в АТО: ситуация обострилась, у ВСУ трое погибших
11.01.2018 09:06    181
Сутки в АТО: боевики нарушали перемирие на Приазовье и Светлодарской дуге
10.01.2018 09:09    142
Порошенко подписал закон, который позволит Нацсовету вне конкурса давать разрешения на телерадиовещание в зоне АТО
09.01.2018 13:32    68
За сутки ранения получили трое бойцов АТО, оккупанты спровоцировали ВСУ на ответный огонь - сводка. ВИДЕО
09.01.2018 09:05    86
"Перемирие" продержалось всего сутки - вчера боевики применили минометы у Верхнеторецкого, - сводка
08.01.2018 10:08    81
СЦКК: главари боевиков продолжают ограничивать деятельность СММ ОБСЕ
07.01.2018 10:08    109
Боевики "поздравили" ВСУ из 120-мм минометов, ранен один наш боец - сводка. ВИДЕО
07.01.2018 09:24    123
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 