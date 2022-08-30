ІТ-армія вивела з ладу понад 450 російських онлайн-ресурсів за два тижні

Айтівці та активісти кіберфронту продовжують виводити з ладу онлайн-ресурси ворога, розхитувати важливі сфери життя рф та послаблювати економіку загарбника.

З 15 до 28 серпня ІТ-армія блокувала:

● Центральний банк рф. Кібератака вивела з ладу головну фінансову установу ворога. Банку довелося відключати свої сервіси та обмін електронними документами. Це паралізувало роботу цб з фінустановами та реєстрами й дестабілізувало роботу банків рф.

● Політичну партію пропагандистів та брехні «справедливая россия — патриоты — за правду». Всі ресурси партії промивання мізків були недоступні. Чим довше не працюватиме сайт, тим менше брехні буде розповсюджуватися в мережі.

● Популярні онлайн сервіси переказу грошей в росії. ІТ-армія призупинила роботу російських вітчизняних аналогів банківських сервісів, через які росіяни досі могли оформляти міжнародні віртуальні карти і переказувати гроші. Відновлюємо справедливість та стежимо, щоб світові санкції у росії діяли, а можливості їх обходити у рф не було.

● Сервіс пошуку роботи. Російський сайт пошуку роботи SuperJob почав діяти у окупованих регіонах України. Це допомагало загарбникам швидко відкривати вакансії та працевлаштовувати «своїх» на окупованих територіях, щоб повноцінно встановити там свою владу. Потужна атака ІТ-армії завадила їхнім планам та поклала ворожий сервіс. російським рабам не місце у вільній Україні.

● Рітейл-компанія DNS. Вона дозволяла росіянам безперешкодно незаконно імпортувати українські товари в рф. ІТ-армія змогла завадити злочинцям та зупинила головний сайт компанії, що реалізовував контрабанду та незаконні прибутки до ворога.

● Флагманські пропагандистські ЗМІ. Айтівці по черзі виводили з ладу великі пропагандистські російські медіа – ТАСС, РИА Новости, МК та їх окремі проєкти. За час простою ці ресурси загалом втратили понад мільйон потенційних споживачів пропаганди.

● Сайти окупантів у Криму. 24 серпня на головних сторінках російських сайтів, які зараз діють у Криму, ІТ-армія розмістила привітання з Днем Незалежності України. Нагадали ворогу, що Крим — це Україна!

Джерело: internetua.com

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