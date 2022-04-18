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Сегодня 08:00
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Та самая "вторая фаза" о которой так долго кричали официально началась

Та самая вторая фаза о которой так долго кричали официально началась

Об этом сообщил Арестович. Что еще наговорил сегодня советник главы ОП:

● Мы не будем ждать пока они начнут двигаться, мы уже начали двигаться. Мы проводим "активную оборону.

● Кто-то начал говорить, что якобы ВСУ смогли оказать помощь защитникам Мариуполя, в результате очень рискованных ночных вылазок

● На Херсонском направлении есть успехи, но не могу вам дать конкретики

● Из "Москвы"(крейсера) выжило максимум 30 человек

● Благодаря тяжёлому вооружению запада мы сможем сделать очень сильное "бобо" и обменять его на деблокаду Мариуполя

● Медведчук еще не все рассказал, но уже начал. Но самое интересное другое: задержали также всех, с кем Медведчук работал.

Источник: https://t.me/c/1248149892/14296

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