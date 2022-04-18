Та самая "вторая фаза" о которой так долго кричали официально началась
Об этом сообщил Арестович. Что еще наговорил сегодня советник главы ОП:
● Мы не будем ждать пока они начнут двигаться, мы уже начали двигаться. Мы проводим "активную оборону.
● Кто-то начал говорить, что якобы ВСУ смогли оказать помощь защитникам Мариуполя, в результате очень рискованных ночных вылазок
● На Херсонском направлении есть успехи, но не могу вам дать конкретики
● Из "Москвы"(крейсера) выжило максимум 30 человек
● Благодаря тяжёлому вооружению запада мы сможем сделать очень сильное "бобо" и обменять его на деблокаду Мариуполя
● Медведчук еще не все рассказал, но уже начал. Но самое интересное другое: задержали также всех, с кем Медведчук работал.
Источник: https://t.me/c/1248149892/14296