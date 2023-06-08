Таджикистан откровенно послал Лаврова и весь Евразийский экономический союз

Попытки Кремля ухватиться за ускользающую зону влияния в Центральной Азии продолжают наталкиваться на сопротивление руководства постсоветских республик. Вслед за Казахстаном, высмеявшим предложение вступить в союзное государство России и Белоруссии, от расширения формата сотрудничества с Москвой отказался Таджикистан, пишет газета “Москоу таймс”.

Вчера министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вернулся из рабочей поездки в Душанбе, где, помимо переговоров с президентом страны Эмомали Рахмоном и министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином, провел встречу с военными 201-й российской базы. Там он назвал Центральную Азию новым фронтом в противостоянии Кремля и “коллективного Запада” и выразил надежду на вступление Таджикистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Сегодня Лаврову пришел ответ на это предложение, причем не на уровне главы соответствующего министерства, а всего лишь от пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Таджикистана. Начальник департамента информации и печати МИД Шохин Самади заявил, что в настоящее время власти не рассматривают вопрос о возможном присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу.

Дипломат уточнил, что этот вопрос не обсуждался ни на встрече с президентом, ни на переговорах с главой МИДа страны.

ЕАЭС – это интеграционное образование, в которое входит пять государства – Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Союз обеспечивается свободу движения товаров, а также услуг, капитала и рабочей силы. Изначально, в 2014 году, ЕАЭС задумывался как зона свободной торговли СНГ, в которую, помимо уже указанных стран, должны были войти Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан и Украина.

“Москоу таймс” отмечает, что агитация вступить в экономический союз ведется в отношении Таджикистана с 2015 года. Но тщетно: Душанбе наращивает торговлю с Китаем, который постепенно вытесняет Россию из региона, где она прежде хозяйничала на правах “старшего брата”.

Джерело: nigroll.com

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