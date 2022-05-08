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Тайвань слідом за РФ обмежив експорт високотехнологічних товарів і до Білорусі

Тайвань слідом за РФ обмежив експорт високотехнологічних товарів і до Білорусі

Уряд Тайваню запровадив контроль над експортом технологій до Білорусі - обмеження забороняють тайванським компаніям експортувати великий перелік технологічної продукції без спеціального дозволу.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву уряду.

Таким чином, на Білорусь поширили обмеження, раніше запроваджені щодо експорту до РФ.

"Цей крок є значною мірою символічним, враховуючи мінімальний рівень прямої торгівлі Тайваню з Білоруссю чи Росією.

Але ситуація в Україні викликало широку громадську симпатію на Тайвані через те, що багато людей розглядають це як паралелі між тим, що відбувається в європейській країні, і тим, що може статися, якщо Китай коли-небудь використає силу, щоб встановити контроль над островом, який він вважає своєю територією", - пише агентство.

Список експортного контролю містить обладнання для виробництва напівпровідників - галузь, де Тайвань є світовим лідером, а також лазери та навігаційні системи. Він покликаний запобігти використанню технологій у військових цілях.

Міністерство економіки Тайваню заявило, що цей крок було зроблено "з огляду на активну участь Білорусі у вторгненні Росії в Україну".

Источник: epravda.com.ua

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