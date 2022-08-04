Тайвань знищить найбільший завод процесорів, якщо Китай розпочне штурм острова

У зв’язку з тим, що речник Палати представників Ненсі Пелосі приземлилася в Тайвані, напруженість у країні зростає. CNN взяв інтерв’ю у голови ради директорів TSMC Марка Лю, в якому він зізнався, що якщо Китай спробує захопити завод компанії, вони зроблять його “непрацездатним”

В інтерв’ю на питання про теоретичне вторгнення Лю відповів: “Ніхто не зможе контролювати TSMC силою”. Він додав, що якби військові спробували захопити заводи TSMC, вони б стали “непрацездатними”.

Це пов’язано з властивою виробничому процесу складністю. За словами Лю, вони залежать від зв’язку з глобальними ланцюжками поставок у США, Європі та Японії. Саме ці зв’язки забезпечують роботу фабрики матеріалами, хімікатами, діагностичним програмним забезпеченням та багатьом іншим. Китай також залежить від TSMC, що, за його словами, займає 10 відсотків їхнього експорту. Він зазначив, що TSMC працює лише зі споживчим ринком Китаю, а не з військовим.

Джерело: portaltele.com.ua

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