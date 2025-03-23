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Так виглядає згорівша квартира внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпровському районі столиці

Так виглядає згорівша квартира внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпровському районі столиці

Також кореспонденти «Україна Сейчас» зафіксували пошкодження даху постраждалої будівлі. Деякі перекриття між 9-м поверхом і дахом критично пошкоджені і можуть обвалитися в будь-який момент.

Мешканець будинку розповів, що під час вибуху почув гуркіт і бачив, як обвалилася плитка. Його авто, що стояло поруч, пошкодила ударна хвиля та уламки.

Під час нічної атаки загинула 80-річна жінка, яка чекала сина. Вона жила сама, а сусіди пам'ятають її лише за короткими привітаннями. Також рятувальники евакуювали мешканців, зокрема літнього чоловіка, який не міг рухатися самостійно.

Росіяни справжні терористи.

Так виглядає згорівша квартира внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпровському районі столиці

Так виглядає згорівша квартира внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпровському районі столиці

Так виглядає згорівша квартира внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпровському районі столиці

Джерело: https://t.me/c/1197363285/158391

Новости портала «Весь Харьков»

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