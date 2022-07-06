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"Тактическая победа России, достигнутая огромной ценой" - ВВС

Тактическая победа России, достигнутая огромной ценой - ВВС

Цитаты западных военных экспертов о взятии Лисичанска

Западные военные эксперты считают, что захват Лисичанска и Северодонецка – безусловный успех российской армии, однако он был достигнут ценой огромных усилий и жертв и вовсе не гарантирует победы Кремля в войне против Украины. Посмотрите на некоторые оценки аналитиков.

● Нил Мелвин, Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI): "Это тактическая победа России, достигнутая огромной ценой". "Для того чтобы добиться успеха, им понадобилось 60 дней – это очень медленно. Думаю, россияне объявят об определенной победе, но главная битва еще впереди". (В интервью агентству Рейтер.)

● Роб Ли, старший сотрудник Исследовательского института внешней политики в США и бывший американский морпех: "Путин может предъявить это как признак успеха. Но с точки зрения общей ситуации это не означает, что Украина в ближайшем будущем должна будет сдаться или подчиниться". (В интервью агентству Рейтер.)

● Майкл Кларк, бывший директор RUSI: "Хотя [армии РФ] удалось достичь успеха, ей не удалось создать котел и она была изношена больше, чем украинцы. Она заплатила за него очень дорого". (В интервью газете Times.)

● Филлипс О'Брайан, профессор стратегических исследований университета Сент-Эндрюса: "Благодаря украинским оборонным действиям, россиянам постоянно приходится постоянно идти в лобовое наступление против подготовленных и хорошо обеспеченных зашитников. Это именно то, что нужно украинцам, чтобы истощить российские силы". (В своем "Твиттере").

@bbcrussian

Источник: https://t.me/blacklampa/6496

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