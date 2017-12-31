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«Такую личную неприязнь испытываю...»: Путин традиционно не поздравил Порошенко с Новым годом

«Такую личную неприязнь испытываю...»: Путин традиционно не поздравил Порошенко с Новым годом

Подобно персонажу известно советского кинофильма «Мимино», российский нацлидер Владимир Путин испытывает очевидную «личную неприязнь» к своему украинскому коллеге Петру Порошенко. Впрочем, несмотря на это, кушать Владимир Владимирович наверняка все же может, а вот повода лишний раз напомнить о своих чувствах он не упускает. Такой вывод, например, можно сделать из публикации на сайте Кремля, содержащей список мировых лидеров, которых Путин поздравляет с наступлением 2018 года.

Украинского президента Петра Порошенко среди адресатов путинских поздравлений традиционно нет - как и президента Польши Анджея Дуды.

Любопытной выглядит и очередность, в которой перечисляются мировые лидеры. В начале списка фигурируют главы постсоветских государств, а также такие неординарные «главы», как руководитель Южной Осетии.

Ближе к его середине - крупные мировые партнеры России, такие как Бразилия, Китай, Индия. Некоторые западные лидеры идут еще ниже по списку, так, Дональд Трамп упоминается после президента Словении, а Ангела Меркель - после Вьетнама (хотя и гораздо выше Трампа). Французский лидер Эммануэль Макрон почти в самом конце списка.

Источник: sprotyv.info

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