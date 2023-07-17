Вуличний художник Йоріт Чіро Черулло з Неаполя, який готовий цілувати Пу в усі місця, намалював в Маріуполі мурал.

«Місцева дівчинка Настя під бомбами НАТО», - так він його назвав.

Треба бути довбой@бом, щоб бачити на власні очі Маріуполь, розбитий окупантами, і на будинках, де залишились кості вбитих росіянами дітей, малювати такі мурали.

Або конченим покидьком.

Та любов до Путіна може коштувати італійцю багато грошей.

Бо з’ясувалось, що на муралі ніяка не донбаська дівчинка, а намальована з фотографії дочка відомої австралійської фотохудожниці Хелен Віттл.

Обурена австралійка вже консультується з адвокатом.

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