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Талант теж може бути покидьком

Талант теж може бути покидьком

Вуличний художник Йоріт Чіро Черулло з Неаполя, який готовий цілувати Пу в усі місця, намалював в Маріуполі мурал.

«Місцева дівчинка Настя під бомбами НАТО», - так він його назвав.

Треба бути довбой@бом, щоб бачити на власні очі Маріуполь, розбитий окупантами, і на будинках, де залишились кості вбитих росіянами дітей, малювати такі мурали.

Або конченим покидьком.

Та любов до Путіна може коштувати італійцю багато грошей.

Талант теж може бути покидьком

Бо з’ясувалось, що на муралі ніяка не донбаська дівчинка, а намальована з фотографії дочка відомої австралійської фотохудожниці Хелен Віттл.

Талант теж може бути покидьком

Талант теж може бути покидьком

Обурена австралійка вже консультується з адвокатом.

https://t.me/Tsaplienko/35809

Новости портала «Весь Харьков»

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