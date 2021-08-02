«Талібан» обстріляв ракетами аеропорт другого за величиною міста Афганістану

Жителі Кандагара висловили побоювання щодо подальшого наступу «Талібану» 1 серпня після того, як щонайменше три ракети завдали удару по аеропорту цього другого за величиною міста Афганістану.

Таліби взяли відповідальність за напад на аеропорт.

За словами представників аеропорту, ракети пошкодили злітно-посадкову смугу, через що припинені польоти, але ремонтні групи вже працюють.

Аеропорт має важливе значення для логістики й авіаційної підтримки Кандагара.

Сили національної безпеки Афганістану зосередили свою увагу на збереженні контролю над населеними пунктами. Бойовики «Талібану» захопили десятки районів по всій країні з початку виведення міжнародних сил під керівництвом США з Афганістану в травні.

Напад на аеропорт Кандагара стався у той час, як таліби ведуть бої в і довкола двох інших великих міст: Герату на заході і Лашкаргаху на півдні.

Доля всіх трьох столиць провінцій може стати ключовою для того, чи зможе уряд в Кабулі зберегти контроль над великими містами та більшою частиною країни без міжнародних військ, які воювали з талібами протягом двох десятиліть.

«Талібан», за повідомленнями, захопив половину районів країни і кілька ключових пунктів перетину кордону.

Источник: radiosvoboda.org

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