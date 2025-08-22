Італійська поліція заарештувала українця Сергія К., ймовірно причетного до підриву газопроводу "Північний потік" — Spiegel

За інформацією видання, напади на трубопроводи були здійснені українськими спецпризначенцями у вересні 2022 року. Повідомляється, що водолазів доставляли зі спеціально зафрахтованої вітрильної яхти в район трубопроводів, щоб потім закласти вибухівку на морське дно.

Сергій К., як стверджується, перебував на борту судна під назвою "Андромеда". Слідчі Федеральної прокуратури вважають, що він не був одним з водолазів, а виконував координуючу роль

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/66712

