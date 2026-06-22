Танкери проходять Ормузьку протоку попри заяви Ірану про блокування

Три повністю завантажені супертанкери, пов'язані з Індією змогли пройти Ормузьку протоку, що відбулось на тлі заяв Ірану про те, що країна заблокувала її через ніби то порушення умов угоди із США.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Bloomberg News, зібраними на основі інформації про відстеження суден, у неділю в Оманській затоці та Аравійському морі були помічені судна "Desh Vibhor", "Desh Vaibhav" та "Sanmar Herald", які востаннє бачили в п'ятницю пізно ввечері, коли вони сигналізували про спробу перетнути Ормузьку протоку.

Ці супертанкери, кожен з яких вказує на індійську власність або вантаж, що прямує до Індії, перевозять загалом майже 6 мільйонів барелів іракської та кувейтської нафти.

У суботу 20 червня Іран оголосив про закриття Ормузької протоки. Центральне командування США спростувало це твердження, зазначивши, що інтенсивність руху зросла: протоку перетнули 55 торгових суден, які доставили на світові ринки майже 17 мільйонів барелів нафти.

Пізно в суботу все ще спостерігалося, як деякі танкери наближалися до Ормузської протоки. Було помічено три повністю завантажені супертанкери з нафтою, які входили в протоку з оманської сторони, після чого припинили подавати сигнали.

Джерело: epravda.com.ua

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