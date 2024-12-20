Танковая дуэль

На самом деле очень редкое явление. На сегодняшний день в 90% случаев танки применяются как эрзац-артиллерия. Примерно 5-8% - как огневая поддержка пехоты и ломы укреп-районов при штурмах. Всё остальное – это уникальные, единичные случай танковых дуэлей.

Стоит отметить, что в ходе дуэли российский танк Т-80БВ вынужден был после выстрела развернуться и подставив зад тикать. И это не удивительно!

Советские танки отличались крайне посредственными показателями заднего хода. Причин тому гора и сверху ещё кучка шлака, потому не буду все эти микроэлементы раскладывать по таблице Менделеева, а просто приведу пример:

Скорость заднего хода у “не имеющего аналогов мире” супер танка, который когда выходит на поле боя, то решает “всьо!” Т-90М "Прорыв" - 4,2 км/ч.

Т-80 – 10,7 км/ч.

Т-84 (батя БМ "Оплот") - 30 км/ч, лучший показатель среди пост-советских ОБТ.

Leopard 2 - 31 км/ч.

Танк, название которого я зарёкся никогда в своих текстах не упоминать - 25 км/ч.

Ещё одно подтверждение отсталости российского вектора "развития" танкостроения, за основу выбравшего Т-72. Тупик. Тотальный и бесповоротный. И если бы танковые дуэли на сегодня были бы так же актуальны как 50 или 80 лет назад, российские ОБТ представляли бы в них собою просто подвижные мишени, как, например, во время “героической”, а на самом деле тотально позорной, битвы под Прохоровкой.

Если бы за основу был взят Т-64, лучший танк эпохи СССР и идеальный танк для дальнейшего развития концепции ОБТ, то, возможно, история танкостроения пошла бы по иному пути развития. С одной стороны, жаль, что труды Александра Морозова были сведены мафией УВЗ на нет, а с другой – если бы прислушивались к его революционным идеям, то сегодня у нас было куда больше проблем с российскими ОБТ.

Кстати, в русскоязычном сегменте Wikipedia, в разделе, посвящённом Т-64, имя Александра Морозова не упоминается от слова совсем…

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23294

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