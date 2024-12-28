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Тарантиновский диалог Пашиняна и Лукашенко на заседании лидеров стран ЕАЭС

Тарантиновский диалог Пашиняна и Лукашенко на заседании лидеров стран ЕАЭС

Лукашенко: Если наш союз интересен наблюдателям, я бы попросил их присутствовать на заседаниях, а не по телевизору нам рассказывать, как они будут с нами сотрудничать. Никол Воваевич, это вас не касается, мы знаем, что вы не только сбрили бороду, но и приболели немножко.

Пашинян: Спасибо, хочу уточнить, что мы не возражаем против проведения высшего экономического совета ЕАЭС в Минске, но я хочу заранее сказать, что наша делегация примет участие в заседании в режиме видеоконференции.

Лукашенко: А что у вас за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвезти? Мы организуем доставку вашей делегации, если нужно.

Пашинян: Я по этому поводу выступил с публичным заявлением. И оно остается в силе.

Лукашенко: Мы рассмотрим ваше заявление.

Пашинян: А что тут рассматривать? Вы не можете рассматривать мое заявление, потому что мое заявление не подлежит рассмотрению.

Лукашенко: Мы рассмотрим. Может, телевизора не будет, чтобы вы выступали дистанционно.

Пашинян: Если у вас еще и проблемы с телевизорами появились, я с пониманием отношусь к этому.

Джерело: https://t.me/gulagru/73386

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