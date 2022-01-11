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«Тарифы не менялись с 2011 года»: в мэрии объяснили нехватку дворников

«Тарифы не менялись с 2011 года»: в мэрии объяснили нехватку дворников

С 3 января, когда погодные условия ухудшились, харьковские коммунальщики работают в усиленном режиме.

Об этом сообщил заместитель городского головы — директор департамента ЖКХ Виталий Мирошник, передает корреспондент МГ «Объектив».

По словам Мирошника, ежедневно на борьбу с гололедом выходит около 2 тысяч человек, однако при таких погодных условиях этого количества недостаточно.

«С 2011 года и по настоящее время тариф остается на одном и том же уровне. Это и влечет за собой проблемы. Мы ведем переговоры о возможности людей приобщить к уборке. Сегодня мы двигаемся по двум путям. Первый путь – это повысить тариф и за счет людей добавить количество необходимых дворников, техники и т.д. Второй путь – финансировать дополнительно из бюджета разницу в тарифе», — рассказал чиновник.

Также в ликвидации гололеда участвует техника, однако из-за припаркованных во дворах автомобилей ее не всегда можно использовать.

«Придомовая территория делится на пешеходную и автомобильную зоны, зону межквартальных дорог. Количество автомобилей, которые сегодня припаркованы, их плотность не всегда дает нам провести очистку, потому что ширина той лопаты, которая очищает, иногда шире проезда», — уточнил он.

Вице-мэр отметил, что коммунальные предприятия в достаточном количестве запасли соляно-песчаную смесь, которой должно хватить на весь сезон.

Напомним, в Харьковской области с 7 по 9 января из-за гололеда обратились за помощью в «скорую» 165 человек, 144 из них доставили в больницы.

Источник: objectiv.tv

Автор: Виктория Яковенко

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