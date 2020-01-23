Телефон главы Amazon был взломан с аккаунта наследного принца Саудовской Аравии

The Guardian сообщает, что мобильный телефон владельца Amazon, миллиардера Джеффа Безоса, был взломан в 2018 году после получения сообщения в WhatsApp, которое, очевидно, было отправлено с персонального аккаунта наследного принца Саудовской Аравии.

По результатам цифрового анализа, зашифрованное сообщение, отправленное с номера, используемого Мохаммедом бен Салманом, содержало вредоносный файл, который проник в телефон самого богатого человека в мире.

Согласно анализу «весьма вероятно», что взлом телефона был инициирован зараженным видеофайлом, отправленным с аккаунта наследника Саудовской Аравии Джеффу Безосу, владельцу Washington Post.

По словам источников, которые общались с Guardian на условиях анонимности, эти двое имели, казалось бы, дружескую беседу в WhatsApp, когда 1 мая того же года был отправлен незапрошенный файл.

Человек, знакомый с этим вопросом сообщил Guardian, что с телефона Безоса были скачаны большие объемы данных в течение нескольких часов. Guardian не знает, какая информация была скачана с телефона или как она использовалось.

Информация о том, что будущий король Саудовской Аравии, возможно, лично участвовал в хакерской атаке на телефон основателя Amazon, вызывает волны от Уолл-стрит до Силиконовой долины.

Это также может подорвать усилия «MBS» по привлечению кронпринцем больше западных инвесторов в Саудовскую Аравию, где он поклялся экономически преобразовать королевство, даже несмотря на то, что наблюдал за подавлением своих критиков и конкурентов.

Кроме того, информация о причастности кронпринца к этой кибератаке может привести к повторному изучению того, что делали наследный принц и его окружение в месяцы, предшествовавшие убийству Джамала Хашогги, журналиста «Вашингтон пост», убитого в октябре 2018-го - через пять месяцев после предполагаемого «взлома» телефона владельца газеты.

Ранее Саудовская Аравия опровергала, что она стоит за хакерским взломом телефона Безоса, и настаивала на том, что убийство Хашогги было результатом «мошеннической операции». В декабре суд Саудовской Аравии осудил восемь человек за причастность к убийству после секретного судебного разбирательства, которое эксперты по правам человека назвали фальшивым.

Эксперты по цифровой криминалистике начали проверку телефона Безоса после публикации в январе прошлого года издательством National Enquirer подробных сведений о его личной жизни.

История, которая включала участие Безоса во внебрачных отношениях, вызвала реакцию его команды безопасности, которая занялась расследованием того, каким образом частные тексты генерального директора были получены таблоидом супермаркета, который принадлежал American Media Inc (AMI).

В то время как AMI настаивала на том, что об этих фактах сообщил сводный брат подруги Безоса, расследование, проведенное командой миллиардера установило, что с «высокой вероятностью», хакеры из Саудовской Аравии сумели «получить доступ» к телефону Безоса и «получили личную информацию» о нем.

Глава безопасности Безоса, Гэвин де Беккер, написал в марте прошлого года в Daily Beast, что предоставил подробности своего расследования сотрудникам правоохранительных органов, но публично не раскрыл никакой информации о том, как хакерами был получен доступ к телефону.

Он также описал «близкие отношения», которые наследный принц Саудовской Аравии разработал совместно с Дэвидом Пекером, исполнительным директором компании, которой принадлежал Enquirer, за несколько месяцев до публикации истории Безоса. Беккер отказался комментировать ситуацию.

Криминальная экспертиза телефона Безоса и признаки того, что «взлом» стартовал из зараженного файла, присланного с аккаунта наследного принца, были проанализированы Агнес Калламар, специальным докладчиком ООН, который расследует внесудебные убийства.

Калламар, которая провела собственное расследование убийства Хашогги, обнаружила «заслуживающие доверия доказательства», что кронпринц и другие высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии ответственны за убийство.

Отвечая на вопрос Guardian, будет ли она оспаривать решение Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста, в связи с новыми обстоятельствами о «взломе» телефона, Калламар сказала, что она следовала всем протоколам ООН, которые требуют от следователей предупреждать правительства о предстоящих публичных обвинениях.

Саудовские эксперты - диссиденты и аналитики - сообщили The Guardian, что, по их мнению, Безос, вероятно, стал мишенью из-за его владения «Вашингтон Пост» и критического освещения изданием ситуации в Саудовской Аравии. Критические колонки Хашогги о Мухаммеде бен Салмане и его кампании репрессий против активистов и интеллектуалов раздражали наследного принца и его внутренний круг.

Эндрю Миллер, эксперт по Ближнему Востоку, работавший в Совете национальной безопасности при президенте Обаме, сказал, что если Безос был мишенью для наследного принца, это отражает «личностную» обстановку, в которой действует кронпринц.

Вероятно, кронпринц полагал, что если он получит что-то на Безоса, это может повлиять на освещение новостей в Саудовской Аравии в «Вашинтон Пост».

Возможность того, что глава крупной американской корпорации подвергся кибератаке, исходящей от первых лиц Саудовской Аравии, может стать дилеммой для Белого дома.

Известно, что Трамп и его зять Джаред Кушнер поддерживали тесные связи с наследным принцем. В то же время, Саудовская Аравия и AMI отрицали, что королевство было вовлечено в публикацию истории Безоса.

По материалам: The Guardian

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»