Тёмная страница истории ЧАЭС

Тут на днях некая сценаристка из Великобритании Карла Мари Свит возбудилась из-за отсутствия темнокожих актеров в сериале «Чернобыль» и вообще-то она была права.

Удивительное обстоятельство: одним из ликвидаторов аварии на ЧАЭС был темнокожий парень по имени Игорь Хиряк. Он родился в 1967 году, в десять лет переехал в Череповец Вологодской области. В 1985 году Игоря призвали на срочную службу в армию, он попал в 210-ю понтонно-мостовую бригаду — это объединение инженерных войск Украины, которое базировалось в Киеве. В состав бригады входила и часть № 75110, где служил Игорь.

Солдаты этой части ликвидировали последствия Чернобыльской катастрофы с апреля 1986 по ноябрь 1990 года.

Двадцать шестого апреля 1986 года генерал-полковник Осипов поставил части задачу выдвинуться в район Чернобыля и навести понтонный мост через Припять, чтобы потом эвакуировать жителей. Полк без оружия, только с противогазами, приехал на расстояние около четырех километров от электростанции. В ночь на 2 мая навели мост. В том же году командир части полковник Иван Язовских наградил Хиряка благодарственной грамотой за «образцовое выполнение долга перед Родиной».

После службы Игорь вернулся в Череповец, где и живет до сих пор. Фотографии из Чернобыля он выложил к 30-летию Чернобыльской трагедии в 2016 году в социальную сеть «ВКонтакте».

Судя по профилю Игоря, он любит участвовать в исторических реконструкциях, а в 2014 году снялся в малобюджетном российском фильме «Заклятие Велеса». Есть у него в профиле и снимки из оккупированного Крыма, они датированы 2015 годом: Игорь отдыхал в поселке Черноморское и был в Ялте. Сейчас Игорь выступает со стендап-камеди командой Amsterdam, живет в частном доме, ведет хозяйство. Двадцать первого апреля он выложил снимок, где он позирует в своем дворе с украинским флагом.

Источник: thebabel.net

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