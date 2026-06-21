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Темнимений. Наши работают

Темнимений. Наши работают

1. На постоянной основе вниманием охвачен Крым.

Россияне серьёзно включились в смягчение воздействия на логистику. В частности, рядом с повреждёнными мостами через каналы насыпают дамбы. Маневрируют с понтонами. Усилили сопровождение грузов огневыми группами, в т.ч. – с дронами перехватчиками.

Однако тенденция сохраняется – украинские дроны увеличивают плотность контроля над в.о. Крымом и режут логистику в Приазовье.

19/20 июня была серия воздействий на газовые компрессорные станции в Крыму. До этого совершён визит на Глебовское ПХГ.

Продолжается модерирование ж/д на участке Джанкой – Владиславовка – Феодосия. В Раздольном СБС поразили очередной тепловоз.

Сожгли РЛС «Репейник», которая вредила дронам.

В Симферополе была какая-то активность вокруг ТЭС. Подождём деталей.

2. Продолжается работа на других временно оккупированных территориях.

На ВОТ Запорожской области поражена очередная РЛС П-18 «Терек».

Интересная зарисовка с ВОТ Луганской области. Поскольку ТОРы уже в определённом дефиците, враг активно применяет мобильные зенитки на разном транспорте. За один подход дроны СБС уничтожили две зенитки на базе МТЛБ.

В Скадовске (Херсонщина) пришвартовали портовый буксир.

3. Изюминка суток – украинские дроны обозначили намерение дотянуться до Тюмени. Пока скорее эффектно, чем эффективно, но как мы уже привыкли – это ж только начало. Местный НПЗ активно сбрасывал давление в системе, россияне серьёзно восприняли угрозу…

Тем временем уже поступают новые сообщения из Крыма. Керчь (пока не мост), Евпатория и др. Но это уже завтра. Обобщим с некоторой международкой.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/2072

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