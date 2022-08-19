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Тепер у захисників України є доступ до супутника! Пояснюємо, чому це – круто

Тепер у захисників України є доступ до супутника! Пояснюємо, чому це – круто

Вчора стало відомо, що українці придбали (https://t.me/spravdi/15528) космічний супутник за ті 600 мільйонів гривень, які зібрали на купівлю «Байрактарів».

Крім цього, воїни ЗСУ отримають доступ до бази даних знімків компанії ICEYE більше ніж на рік – це допоможе з оперативним плануванням операцій.

● Супутники ICEYE «спостерігають» за Землею у мікрохвильовому діапазоні SAR – знімки поверхні надходять у будь-який час доби і за будь-яких погодних умов.

● Дані оновлюються раз на кілька годин, що дозволяє стежити за бойовими діями на тактичному рівні.

● Роздільна здатність фото – 25 см на піксель.

● Україна матиме супутник зі зручним для спостереження нахилом.

Джерело: https://t.me/spravdi/15557

Новости портала «Весь Харьков»

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