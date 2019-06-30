Теперь заживем: оккупанты посчитали «убытки» от пребывания Крыма в составе Украины

«Убытки» оккупированного Россией Крыма от пребывания в составе Украины в период 1991-2013 годов составили 40 млрд. долларов.

Об этом заявили в оккупационной администрации полуострова, сообщает «Керчь Инфо».

Согласно полученным данным, ущерб от «украинского периода» составил 2,5 трлн. российских рублей (около 40 млрд. долларов).

Представители оккупационной администрации утверждают, что брали показатель внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 годы. Кроме того, власти Украины якобы направляли недостаточно средств для содержания сетей ЖКХ.

Отдельным блоком в докладе отмечены потери от энергоблокады полуострова в 2015 году со стороны Украины — общий «ущерб», понесенный субъектами хозяйствования, оценен в 1 млрд. рублей, недополученная выгода — в 1,5 млрд. рублей.

Источник: sprotyv.info

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