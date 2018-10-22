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Теракт в Афганистане: 11 человек погибли

Теракт в Афганистане: 11 человек погибли

Из-за теракта в провинции Нангархар на востоке Афганистана погибли 11 мирных жителей.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Анадолу".

По словам, секретаря администрации губернатора Нангархара Атауллах Хогяни, трагедия произошла в уезде Макланов. Автомобиль с гражданскими лицами подорвался на мине на пути из уезда Дере-и Моманд в город Джелалабад.

 

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка

Агентство Телевидения Новости

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Темы: теракт

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