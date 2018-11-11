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Теракт в Сомали: 39 погибших и 40 раненых (ФОТО)
Два террориста-смертника направили начиненные взрывчаткой автомобили на здание гостиницы.
В результате взрывов возле отеля Sahafi в столице Сомали Могадишо погибли 39 человек, еще 40 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что два террориста-смертника направили начиненные взрывчаткой автомобили на здание гостиницы, расположенной недалеко от штаб-квартиры отдела уголовных расследований Сомали в Могадишо.
По словам правоохранителей, число погибших может увеличиться, потому что некоторые люди все еще числятся пропавшими без вести.
Источник: objectiv.tv
Автор: Анастасия Деева
Темы: теракт
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