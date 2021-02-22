Теракт возле Дворца Спорта: 6 лет спустя. Харьковчане почтили память погибших

Несколько десятков харьковчан собрались на поминальный митинг у памятного знака рядом с Дворцом Спорта. Люди почтили память погибших в теракте, возложили цветы и зажгли лампадки. Именно здесь, 6 лет назад прогремел взрыв, который унес жизни 4 человек и еще 9 - покалечил.

22 февраля 2015 года на проспекте Петра Григоренко состоялось торжественное шествие участников Евромайдана по случаю первой годовщины срыва "сепаратистского съезда" в Харькове. Во время шествия сработала противопехотная мина, установленная террористами на обочине дороги. Участники тех событий уверены - это была месть пророссийских сил за Харьков, который остался украинским городом.

Владимир Чистилин, координатор харьковского Евромайдана:

Був тут Янукович, були російські на цьому з'їзді губернатори, і танки були вже напоготові - з'їзд мав легитимізувати вторгнення в Харків. Але трапилось диво - вийшло десятки тисяч харків'ян, цього сценарію вдалося уникнути. Через рік, коли вийшли і пролунав той вибух, вони виходили у память про ту перемогу. Со слізами на очах, це важко зараз згадувати, 4 загиблих. Але вони герої.

В результате теракта погибли общественный активист Игорь Толмачев, подполковник милиции Вадим Рыбальченко, студент Николай Мельничук и школьник Даниил Дидик. Журналист и музыкант Руслан Горовой вместе с коллегами начал проект под названием "Так работает память". Украинские музыканты создают и поют песни, которые посвящают 15-летнем Даниилу Дидику. Таким образом, не только чтят память погибших в теракте, но и напоминают о невыполненном обещаним харьковской власти - присвоить имя Дидика школе, где он учился. Горсовет предыдущего созыва так и не рассмотрел этот вопрос на сессии. Участники проекта надеются, что ситуация вскоре изменится.

Руслан Горовой, автор проекта "Так працює пам'ять":

Дітки, які народилися під час Майдану і зараз вони пішли у школу, якби вони зараз у зошитах писали: я, там Руслан Горовий, учень 1 класу 11 школи Харкова імені Данила Дідіка, він би у мами попитав - а чого я оце виписую? І мама, навіть якщо не знає, полізла би в інтернет, і розказала би дитині. Це і є механізм пам'яті.

А вот родственники погибших и их защитники надеются на справедливое наказание для террористов. За совершение преступления были осуждены трое харьковчан - Владимир Дворников, Виктор Тетюцький и Сергей Башлыков. В декабря 2019 года суд признал их виновными и назначил наказание - пожизненное лишение свободы. Но мужчин сразу отпустили и передали боевикам в рамках обмена пленными. Адвокаты осужденных решили обжаловать приговор в апелляционном суде. Однако их клиенты в суд не появлялись. Их объявили в розыск.

Олег Головков, адвокат пострадавших в деле про теракт:

Вони двічі не зявились до суду, вони не повідомили своє місцезнаходження. В той же час доведено документами, які надано стороною потерпілих, що вони не перебувають на території України. Їх оголошено у розшук.

Андрей Дидик, отец погибшего в теракте Дани Дидика:

Оголошено з осені того року, а відносно обміну - я вже казав, що звісно негативно, бо я вважаю, що це злочинці, які мають сидіти у в'язниці.

Пока апелляционное рассмотрение жалоб приостановлено до момента установки местонахождения осужденных по делу о теракте и доставки их в суд.

Агентство Телевидения Новости