Терехов: «Харків уміє захищатися»

Мер Харкова Ігор Терехов поспілкувався з журналістами та розповів про ситуацію в місті та подальші плани, про ставлення містян до росіян, а також про те, чи спілкується він сам із кимось у росії. Ми зібрали основні цитати.

Як місто живе та скільки мешканців виїхало

— За моїми підрахунками, виїхали приблизно 30% населення. Як взагалі рахується населення в такі часи: за споживанням хліба. Це в усіх країнах так.

— Але є хороша новина: багато людей почали повертатися. Не лише чоловіки, які вивезли родину, а повертаються вже цілі сім’ї.

— Харків прибирають, вивозять сміття, подають тепло, воду. Працюють магазини, навіть перукарні деякі. Працюють ринки, супермаркети, аптеки. У парках гуляють люди, адже гарна погода. Це говорить про те, що є життя. Чому я величезну увагу приділяю цим речам: я спілкувався з військовими, і коли вони бачать, як комунальні служби прибирають місто, миють дороги тощо, то це для них стимул відстоювати місто.

Про запуск громадського транспорту

– Метро категорично не запускатиму, тому що це укриття для людей. Що стосується громадського транспорту, то я думаю над цим. Є деякі побоювання, зараз подивлюся на ситуацію, тому що коли є скупчення людей — боїмося втрат (у разі вибуху — ред.).

– Я хочу деякі маршрути зробити локальними, і ми вже так робимо: наприклад, людей до ринку підвозити. Так уже було, ми з зони обстрілу вивозили людей на наших червоних автобусах (комунальних — ред.). Сьогодні ними ж розвозимо харчування.

Ми ще як зробили: частина поштових відділень закриті, частина відкриті. І треба підвозити людей, щоби вони могли отримати пенсію в іншому відділенні. Наразі організовуємо такі маршрути, але локально. Спеціально так робимо, не оголошуючи, щоби вороги не знали та не розбомбили.

Про комунальників

Ми вивозимо сміття, у нас 107 машин щоденно на маршрутах. Так, вони спочатку боялися працювати під обстрілами. Я їм видав бронежилети, які знайшов. Вони герої, в них стріляють, а вони вивозять сміття.

Про отримання пенсій на «Укрпошті»

Візьмемо якийсь район, Холодногірський чи Новобаварський: там 81% пенсій ми вже видали людям. Ми не розділяємо зараз комунальні служби, вони довозять людей, іноді привозять листонош. Якщо листоноша боїться, тут немає нічого жахливого.

Про забезпечення гуманітарною допомогою

– У кожному районі міста є пункти видачі. На початку з хлібом було трохи напружено. Були невеликі запаси, потім розбили підстанцію одного з хлібозаводів. У нас два борошновози стояли під обстрілами, тому ми не могли. Але нам із Дніпра надіслали муку, тож не було жодного дня перебоїв з хлібом. Сьогодні з ним питань немає. Ні з чим насправді немає. Були проблеми з памперсами, дитячим харчування. Наша молочна кухня працює, ми все віддаємо людям, у нас є локація.

– Так, я тримаю деякий запас. Ще є така ситуація, що люди беруть про запас, набирають і набирають. Зараз наче ця ситуація стихла. З усім тим, у нас голодних немає.

– Не можу зрозуміти деяких людей. Мій телефон знає пів міста. Сидять у бомбосховищі та просять привести ковбасних виробів, а то все є, а ковбаски немає. Бувають різні моменти. Є безкоштовна видача продуктів: ми організовуємо, область. З цим немає проблем.

– Жодне місто України мені не відмовило. Багато мерів самі дзвонили. Підприємці, великий бізнес, самі дзвонять та все роблять. Брно наразі надсилає допомогу, Флоренція надіслала одяг та харчі.

– Я отримав з Чикаго фуру медикаментів на 880 тисяч доларів, вона прийшла на місто: першочергово подзвонив у військовий госпіталь, відібрали приблизно половину. Інше розподілив у міську та обласну (лікарні — ред.). Ми сьогодні не можемо ділити на своє та чуже. Усе загальне.

Про російськомовних людей у Харкові

– Якщо людина говорить російською мовою, це не означає, що вона проросійськи налаштована, і в цьому помилка росії. 90% у Харкові говорять російською, але від того вони не стали менше українцями. Може, є якісь індивідууми з хворою психікою (які підтримують росію — ред.), але то одиниці.

– Кожна четверта людина в Харкові має родичів, друзів або знайомих у російській федерації. І завжди вважалося, що Харків — лояльне місто до рф. Після російської агресії , після того, що люди побачили, ставлення діаметрально змінилося. Велика помилка росіян, якщо вони думали, що їх тут зустрічатимуть із квітами. Харків — українське місто. За цей час він став європейським містом. З 2014 року ментальність кардинально змінилася.

– Харків уміє захищатися. Ми нікому не віддамо наше місто та свою Україну.

Чи поновлять онлайн-навчання

У теперішній ситуації поки не можемо поновити онлайн-навчання в школах. Знаю, що університети вже почали. Дуже багато дітей знаходяться хто де та навчаються там. Подивлюся, як складатиметься подальша ситуація.

Про відновлення Харкова

Уже працює група архітекторів разом із міжнародними, зокрема, з Америки (над тим, як відновити місто). Єдине, про що я попросив: ми сьогодні повинні дивитися на 30 шагів уперед у плані архітектури, але не втратити родзинку Бекетова.

Чи можливе посилення нападу на місто

Про це мають говорити військові. Ми протистоятимемо в будь-якому випадку. Вони ж не полишають спроб штурмувати Харків. Наше завдання — утримувати оборону та робити так, аби в місті було нормальне повноцінне життя, наскільки це можливо у воєнний час.

Як Терехов дізнався про повномасштабне вторгнення

О 5:02 я почув вибухи, подивився у вікно та побачив, як щось почало палати, такі спалахи. Я зрозумів: це — війна. У цей час пропав зв’язок, потім ми зідзвонилися з Олегом Синєгубовим (головою обласної військової адміністрації — ред.). І все, від того моменту я не був удома. Ніхто не очікував.

Про те, чи отримував від росіян пропозицію здати місто чи співпрацювати

Одного разу на самому початку (не пам’ятаю, коли) приходило SMS на мій телефон, а також і обласним керівникам, щодо того, аби провести перемовини. Але це смішно; немає про що казати.

Чи є в області випадки, коли в окупованих містечках росіяни вводять свою валюту, відключають українські медіа

У прикордонних районах почали рублі пускати в обіг. Але населення до цього ставиться недобре. Це там, де зовсім близько кордон з рф, в окупованих населених пунктах, у Вовчанському районі. Багатьох людей хочуть насильно пересилити, когось переселяють у Бєлгородську область. Ніхто за власною волею не хоче.

Чи продовжує мер спілкуватися з кимось із росіян

Журналістка: «Вам ніхто не писав нічого?».

Терехов: «Жодна людина. Ані мені, ані я. Якщо чесно, у мене не так багато друзів у росії. Та й про що говорити? Як можна після цього розмовляти. Є Рубікон, він перейдений. Вони перейшли усе мислиме та немислиме. А ще ці соцопитування, як вони підтримують свого лідера, — я не можу цього зрозуміти».

Источник: nakipelo.ua

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