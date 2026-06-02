Сегодня 11:15
Терехов: з початку доби Харків атакувало 20 дронів-камікадзе типу «Шахед»

Окупанти з початку доби 2 червня спрямували на Харків 20 дронів-камікадзе типу «Шахед» та дві балістичні ракети.

Про це розказав міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, повідомляє міськрада.

За його словами, станом на зараз по медичну допомогу звернулася 21 людина.

«Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, школу, дитсадок, офісні приміщення, електромережі та автівки. З ночі наші комунальні служби усувають наслідки атаки: закривають вибиті вікна, відновлюють електромережі, приводять до ладу дахи», – повідомив мер.

Також Ігор Терехов повідомив про падіння уламків бойових дронов у двох районах Харкова.

За його словами, – «без постраждалих та руйнувань».

