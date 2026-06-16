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Терехов: за тиждень росіяни 54 рази обстріляли Харків

Терехов: за тиждень росіяни 54 рази обстріляли Харків

З 8 по 14 червня окупанти 54 рази атакували Харків. Переважно били «Шахедами», також застосовували FPV-дрони та реактивний БпЛА.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, наслідки ударів зафіксовані у восьми з дев’яти районів Харкова.

Під вогнем опинилися житлові багатоповерхівки, приватні садиби, офісні приміщення та комунальна інфраструктура. Були понівечені фасади, дахи, вікна, цивільні автівки. Серед пошкодженого – стоматологічна клініка, кафе, церква.

«Руйнувань зазнав і Харківський художній музей. Ця будівля була зведена ще на початку ХХ століття за проєктом Олексія Бекетова, і вже понад сто років вона є частиною архітектурного обличчя міста та нашої культурної пам’яті», – зазначив Терехов.

За даними мера, загалом за тиждень поранення отримали 48 людей, з них п’ятеро – діти.

За цей період у Харкові тривогу оголошували 64 рази, і їхня загальна тривалість склала майже 93 години.

Агентство Телевидения Новости

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