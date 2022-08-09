Територія «не»: про що свідчить поспіх кремля з примусовою паспортизацїєю українців

Кампанія кремля з примусової паспортизації окупованого населення не збавляє обертів. Так звана «заступниця голови тимчасової адміністрації» губарєва заявила, що на Херсонщині почали приймати заяви українців на отримання громадянства рф без місцевої прописки.

Документи приймають від мешканців усіх регіонів України на підставі указу путіна про спрощення набуття громадянства РФ для українців.

Як узгоджується ініціатива щодо «з’ясування думки» населення про входження в рф з попередньою тотальною примусовою паспортизацією цього населення, кремлівські політтехнологи поки не пояснюють.

НАСПРАВДІ, виходячи з даних, які просочуються з окупованих територій, механізм «росіянізації» українців виглядає наступним чином.

Якщо не візьмеш російський паспорт, то:

- не влаштуєшся на роботу;

- не отримаєш зарплату і пенсію;

- не збережеш бізнес;

- не захистиш майнові права;

- не отримаєш права водія;

- не потрапиш до лікарні;

- не купиш ліки чи сім-карту.

Всі ці «не», а також багато інших, засвідчують лише одне «не»: підтримки ідеї переходу у російське підданство серед українців окупованих територій НЕмає.

Джерело: https://t.me/spravdi/14986

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