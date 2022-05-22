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«Терминатор» переброшен на Донбасс, но есть нюансы...

«Терминатор» переброшен на Донбасс, но есть нюансы...

Единственная действующая в России рота машин поддержки танков БМП-Т «Терминатор», вероятно, была переброшена на Северодонецкое направление наступления на Донбасс, - британская разведка

Это говорит о том, что к этой атаке причастна Центральная группировка войск (CGF), которая является единственным формированием, выставившим эту технику. CGF ранее понесла большие потери, не сумев прорваться к востоку от Киева на первом этапе вторжения.

Россия разработала «Терминатор» после того, как осознала необходимость обеспечения специальной защиты основных боевых танков, использовавшихся во время афганской и чеченской войн.

Район Северодонецка остается одним из непосредственных тактических приоритетов России. Однако при наличии максимум десяти «Терминаторов» они вряд ли окажут существенное влияние на кампанию.

Источник: https://t.me/u_now/50031

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