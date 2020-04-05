Тернопольская область усилила ограничительные меры, на въездах установлено 10 дополнительных карантинных постов

В Тернопольской области по решению региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установлен особый режим въезда и выезда, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"С 4-го апреля дополнительно на въездах в область выставили 10 карантинных постов. Сотрудники полиции будут проводить с водителями и пассажирами профилактически разъяснительную работу о важности соблюдения карантина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цель таких мероприятий - обеспечить надлежащий уровень карантинных и санитарно-противоэпидемических мероприятий и предотвратить распространение коронавирусной инфекции в области.

Правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме и призывают граждан с пониманием относиться к вынужденным ограничениям и соблюдать их.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 субботы в Тернопольской области зафиксировано 135 случаев (2 летальных) заболевания коронавирусом.

Источник: interfax.com.ua

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