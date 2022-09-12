Терорист №1: українські кіберактивісти зламали телебачення у Петербурзі

Українські кіберактивісти зуміли зламати телебачення у Санкт-Петербурзі, показавши росіянам ролик про терориста Путіна.

Про це повідомили "ІнфоВійська України".

"В день роковин терористичних актів 11 вересня, українські хакери зламали телебачення в Санкт-Петербурзі і нагадали хто сьогодні - терорист №1", - йдеться у повідомленні.

У відео, яке побачили російські глядачі, йдеться про те, що терористом можна назвати Росію та Путіна. Були показані кадри варварських ударів росіян по цивільним об'єктам в Краматорську, Кременчуці, Вінниці, вбивства полонених в Оленівці.

https://twitter.com/i_army_org/status/1568895032807014400

Джерело: lb.ua

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