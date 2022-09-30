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Терористичний обстріл Миколаєва та Дніпра. Що відомо станом на ранок?

Терористичний обстріл Миколаєва та Дніпра. Що відомо станом на ранок?

• Окупанти вдарили двома ракетами по житловому району Миколаєва. Одна із ракет влучила у дев’ятиповерхівку – є серйозні руйнування, під завалами перебувають люди.

Про це о 01:43 повідомив очільник місцевої ОВА Віталій Кім. Він також розповів, що загалом в області пролунали сім вибухів, щонайменше два із яких – за межами Миколаєва.

О 06:15 Кім повідомив, що рятувальники деблокували з-під завалів жінку, вона жива. Загалом щонайменше восьмеро людей постраждали.

• Одна людина загинула і щонайменше двоє отримали поранення внаслідок терористичного обстрілу Дніпра.

Окупанти влучили ракетами по житловому кварталу та транспортному підприємству. Про це повідомили у місцевій ОВА.

Трішки пізніше мер Дніпра розповів, що загалом унаслідок атаки росіян згоріли понад 100 автобусів.

Віталій Кім

Джерело: https://t.me/spravdi/18107

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