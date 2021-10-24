Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:21
Просмотров: 13

ТЭС не смогли закупить дополнительно 1,5 млн тонн угля из-за долгов государства на балансирующем рынке - ПЭАУ

ТЭС не смогли закупить дополнительно 1,5 млн тонн угля из-за долгов государства на балансирующем рынке - ПЭАУ

Генерирующие компании ТЭС и ТЭЦ не смогли закупить минимум 1,5 млн тонн угля из-за долгов государственной компании «Укрэнерго» на балансирующем рынке.

Об этом говорится в заявлении Первой энергетической ассоциации Украины.

«На сегодня НЭК Укрэнерго задолжало генерирующим компаниям около 11,5 млрд грн. Легко увидеть, что даже при сегодняшней цене угля на европейских биржах в $250 за тонну, этих средств хватило бы на закупку 1,5 млрд тонн угля, которых сейчас так не хватает генкомпаниям ТЭС», - говорится в заявлении.

Решение этих долгов, по мнению Ассоциации, помогло бы улучшить ситуацию с дефицитом угля, в частности на государственных ТЭС.

Напомним, летом 2021 года украинские ТЭС столкнулись с дефицитом угля из-за аномально низких цен на электроэнергию.

Ситуация с ценами на электроэнергию стабилизировалась в августе 2021 года. Частные компании начали активно контрактовать уголь по импорту, в свою очередь государственные ТЭС по-прежнему испытывать острый дефицит угля.

Также стало известно, что Славянская ТЭС остановлена из-за отсутствия угля

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

До конца 2021 года рост цен на курятину может составить до 15% — УКАБ
Сегодня 07:48    53
Мальта закрила в'їзд для туристів з України
Сегодня 07:37    86
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 23 жовтня 2021 року
Сегодня 06:44    79
Оккупанты затопили две лавы шахты им. Засядько в Донецке: что известно
Сегодня 06:11    154
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    112
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    141
COVID-19 в Україні б'є рекорди: як бути далі?
23.10.2021 11:00    380
Україна приєднується до Конвенції про Європейський інститут лісу
23.10.2021 10:47    234
Нарахування субсидій для домогосподарств у регіонах з “червоним” рівнем карантинних обмежень здійснюється на збільшені соціальні нормативи
23.10.2021 10:08    205
Савченко із сестрою затримали у "Борисполі" з підробленими ковід-сертифікатами
23.10.2021 09:32    365
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 