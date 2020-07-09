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"Тестировал" интеллектуальную границу и попал на видео: на Харьковщине задержали нарушителя

Тестировал интеллектуальную границу и попал на видео: на Харьковщине задержали нарушителя

На Харьковщине ночью технические средства пограничников зафиксировали, как неизвестный мужчина пытался незаконно перебраться через границу, но попал на видеозапись и был задержан.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

По данным пограничников, нарушитель направлялся со стороны украинского населенного пункта Гоптовка в направлении российской Нехотеевки. У линии инженерных заграждений он появился после полуночи.

Пограничники зафиксировали «незваного гостя» с помощью стационарных тепловизионных камер, которыми оборудован данный участок границы.

Нарушителя задержали после преодоления заградительного забора. За попытку незаконного пересечения государственной границы на него составили протокол об административном правонарушении.


Агентство Телевидения Новости

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