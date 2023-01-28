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‘The big battle is coming’: Ukrainian forces prepare for the war’s most intense phase

‘The big battle is coming’: Ukrainian forces prepare for the war’s most intense phase

В "The Guardian" вышла хорошая статья (https://www.theguardian.com/world/2023/jan/27/the-big-battle-is-coming-ukrainian-forces-prepare-for-the-wars-most-intense-phase) о том, как европейцы видят развитие войны в ближайшее время на основании анализа ситуации. Если знания английского не позволяют вам прочитать её, то воспользуйтесь Google-переводчиком. Это стоит того. Я дам отрывок из нее:

"Российские вооруженные силы заявили в воскресенье, что начали новое наступление в Запорожской области, но украинские военные на это не отреагировали и казались невозмутимыми. Линия фронта здесь не двигалась вот уже 10 месяцев, а русские затаились в своих окопах, которые проходят по холмистой местности черноземных сельскохозяйственных угодий. Они никуда не уйдут в ближайшее время, сказали украинские солдаты.

«В последние пару недель больше активности с обстрелами из артиллерии и даже из танков, но они не перебрасывают пехоту за линию фронта, потому что боятся», — сказал Виталий, старший сержант 56-й Мариупольской мотострелковой бригады, которая держит линию обороны в 60 милях (100 км) к востоку от города Запорожье.

Виталий призн, что "замороженная" линия фронта начала "нагреваться". Количество прилетающих снарядов и ракет на этом участке южного фронта в этом месяце увеличилось более чем вдвое и составляет 4000 в день. Двумя неделями ранее русские дважды посылали несколько танков вперед, чтобы прощупать украинские позиции, но под огнем отступали.

Рано или поздно, скорее всего, в ближайшие месяцы, одна из сторон сделает свой ход и попытается выйти из тупика. Вопрос в том, кто ударит первым и где.

«Большая битва состоится этой весной или даже раньше», — сказал Виталий. Начнётся ли она тут, в Запорожской области, или где-то еще на 750-мильной линии фронта, но шторм, как ожидается, разразится этой весной, положив начало тому, что может оказаться самой интенсивной фазой войны на данный момент.

Вот-вот начнется третья фаза войны в Украине, тотальная битва за решающее преимущество с использованием общевойсковых соединений — мотопехоты, артиллерии, авиации и, возможно, морского десанта — для преодоления фиксированных позиций. Мир не видел ничего подобного со времен ирано-иракской войны 1980-х годов, а Европа не видела ничего подобного со времен Второй мировой войны. Среди украинских сил растет чувство безотлагательности и необходимости перехватить инициативу, первыми перейти в наступление, упреждая такое нападение России. Но есть и разочарование от того, что у ЗСУ пока нет всех инструментов, необходимых для выполнения этой задачи."

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/26929

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