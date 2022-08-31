The Hill: Успех в войне измеряется не уровнем усилий, а степенью достижения целей

У США есть 4 политические цели. Их до стижение не гарантируется.

Цели США: (https://thehill.com/opinion/national-security/3615335-the-us-must-close-the-gap-between-ends-and-means-in-ukraine/)

● Укрепление международного порядка, основанного на правилах - поражение РФ должно удержать других от агрессии.

● Возвращение США места мирового лидера.

● Укрепление НАТО.

● Помощь Украине в защите права на самоопределение.

США измеряют успех уровнем усилий: тоннаж поставленных боеприпасов и т. п. Верным показателем является прогресс в достижении заявленных целей. Сейчас — это поставки, которые способствуют успешному проведению Украиной военных операций.

Проблема: конвейер поставок работает с приливами и отливами, не как непрерывный поток. Этого было достаточно, чтобы сорвать русский блицкриг. Но не достаточно, чтобы позволить ВСУ проводить крупные операции, которые необходимы, чтобы победить.

Без непрерывного и надежного потока помощи Украина не может выиграть.

#аналитика #США

Джерело: https://t.me/infosprotyv/1930

Новости портала «Весь Харьков»