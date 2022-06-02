The Mirror написала о докладе розданного британским высокопоставленным чиновникам, автором которого является "ведущий британский аналитик по России"

(https://www.mirror.co.uk/news/world-news/russias-army-could-collapse-amid-27102204?utm_source=linkCopy&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar)

Ознакомилась с ним и Mirror. Вот несколько выводов.

- Отсутствие победы на Донбассе не приведет к тому, что путин отдаст приказ о ядерном ударе. В тоже время, он якобы убедил себя в том, что победа там уже не за горами, и это даст ему огромные рычаги воздействия на Киев. Смерть более 30к военных он считает "приемлемой ценой" за Донбасс.

- Провал в войне приведет к свержению путина.

- В докладе говорится: «Попытка россии добиться быстрой и решительной победы на Донбассе пока не увенчалась успехом. Они все еще идут вперед, продвигаясь на 1-2 км в день. русские сейчас добиваются успехов в основном за счет изнурительного противостояния, с большим количеством жертв пехотными атаками, напоминающими 1945, а не 2022 год.

- Грандиозные провалы кампании путину до сих пор удавалось достаточно хорошо скрывать от российской общественности или сваливать на различных чиновников, часть которых уже арестована и заменена.

Источник: https://t.me/blacklampa/6222

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