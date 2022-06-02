Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:01
Просмотров: 82

The Mirror написала о докладе розданного британским высокопоставленным чиновникам, автором которого является "ведущий британский аналитик по России"

The Mirror написала о докладе розданного британским высокопоставленным чиновникам, автором которого является ведущий британский аналитик по России

(https://www.mirror.co.uk/news/world-news/russias-army-could-collapse-amid-27102204?utm_source=linkCopy&utm_medium=social&utm_campaign=sharebar)

Ознакомилась с ним и Mirror. Вот несколько выводов.

- Отсутствие победы на Донбассе не приведет к тому, что путин отдаст приказ о ядерном ударе. В тоже время, он якобы убедил себя в том, что победа там уже не за горами, и это даст ему огромные рычаги воздействия на Киев. Смерть более 30к военных он считает "приемлемой ценой" за Донбасс.

- Провал в войне приведет к свержению путина.

- В докладе говорится: «Попытка россии добиться быстрой и решительной победы на Донбассе пока не увенчалась успехом. Они все еще идут вперед, продвигаясь на 1-2 км в день. русские сейчас добиваются успехов в основном за счет изнурительного противостояния, с большим количеством жертв пехотными атаками, напоминающими 1945, а не 2022 год.

- Грандиозные провалы кампании путину до сих пор удавалось достаточно хорошо скрывать от российской общественности или сваливать на различных чиновников, часть которых уже арестована и заменена.

Источник: https://t.me/blacklampa/6222

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Мелитопольском районе оккупанты будут урезать земельные паи у фермеров
Сегодня 06:53    6
Нафтові трейдери знаходять способи обійти заборону на постачання російської нафти, оголошену США
Сегодня 06:45    31
Армію мародерів знов ковбасить
Сегодня 06:36    42
40 млрд доларів від США - на які цілі вони підуть?
Сегодня 06:28    52
Російський оскал війни
Сегодня 06:19    67
Це майже все, що треба знати про наших друзів та партнерів, про те хто що говорить та що робить
Сегодня 06:10    73
Шлак земли
Сегодня 04:44    137
Небылицы в лицах
Сегодня 01:31    187
российские «военкоры» придумывают новые фейковые «победы» под Харьковом
Сегодня 00:14    221
Оперативна інформація станом на 18.00 01.06.2022 щодо російського вторгнення
01.06.2022 18:38    230
 