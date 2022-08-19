The Moscow Times: Украина отказалась от переговоров с Путиным и ответила атакой на Крым

Сигнал о готовности к переговорам, который Путин передал в Украину через президента Турции Реджепа Эрдогана, не встретил понимания.

Переговоры с Россией невозможны до тех, пор российские войска не покинут территорию Украины, заявил Зеленский после трехсторонней встречи с Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гуттеришем во Львове. «Очень удивлен, что они готовы к миру, - сказал Зеленский. - Не могут люди, которые ежедневно крылатыми ракетами обстреливают наши города и гражданскую инфраструктуру, хотеть мира. Так что сначала, мне кажется, они должны освободить наши территории».

По словам Эрдогана, который взял на себя роль главного переговорщика с Россией, и Зеленский, и Гутерриш согласились с тем, что война в Украине должна быть закончена за переговорным столом.

О том, что Путин сигнализировал о готовности к прямому диалогу с Зеленским, в четверг со ссылкой на источники сообщил CNN Turk. По их словам, сигнал от Путина прозвучал в ходе встречи с Эрдоганом две недели назад. Прежде позиция российской стороны заключалась в том, чтобы президенты встречались, когда уже готова «дорожная карта» возможного урегулирования конфликта, разработкой которой должны были заняться группы переговорщиков. Теперь же Путин готов лично встретиться с Зеленским, чтобы обсудить контуры мирного соглашения, а уже затем — отдать его на проработку дипломатам, утверждали источники CNN Turk.

Зеленский, возможно, хотел подкрепить свой отказ ударом по российским объектам - поздно вечером украинские войска пытались атаковать Крымский мост, авиабазу в Бельбеке и успешно уничтожили склад в Белгородской области.

Что примечательно... После львовской встречи журналисты спросили Эрдогана, на чьей он стороне, на что он ответил: "Я на стороне Украины." Византийская политика - она такая!

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16415

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