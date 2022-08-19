Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:04
Просмотров: 201

The Moscow Times: Украина отказалась от переговоров с Путиным и ответила атакой на Крым

The Moscow Times: Украина отказалась от переговоров с Путиным и ответила атакой на Крым

Сигнал о готовности к переговорам, который Путин передал в Украину через президента Турции Реджепа Эрдогана, не встретил понимания.

Переговоры с Россией невозможны до тех, пор российские войска не покинут территорию Украины, заявил Зеленский после трехсторонней встречи с Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гуттеришем во Львове. «Очень удивлен, что они готовы к миру, - сказал Зеленский. - Не могут люди, которые ежедневно крылатыми ракетами обстреливают наши города и гражданскую инфраструктуру, хотеть мира. Так что сначала, мне кажется, они должны освободить наши территории».

По словам Эрдогана, который взял на себя роль главного переговорщика с Россией, и Зеленский, и Гутерриш согласились с тем, что война в Украине должна быть закончена за переговорным столом.

О том, что Путин сигнализировал о готовности к прямому диалогу с Зеленским, в четверг со ссылкой на источники сообщил CNN Turk. По их словам, сигнал от Путина прозвучал в ходе встречи с Эрдоганом две недели назад. Прежде позиция российской стороны заключалась в том, чтобы президенты встречались, когда уже готова «дорожная карта» возможного урегулирования конфликта, разработкой которой должны были заняться группы переговорщиков. Теперь же Путин готов лично встретиться с Зеленским, чтобы обсудить контуры мирного соглашения, а уже затем — отдать его на проработку дипломатам, утверждали источники CNN Turk.

Зеленский, возможно, хотел подкрепить свой отказ ударом по российским объектам - поздно вечером украинские войска пытались атаковать Крымский мост, авиабазу в Бельбеке и успешно уничтожили склад в Белгородской области.

Что примечательно... После львовской встречи журналисты спросили Эрдогана, на чьей он стороне, на что он ответил: "Я на стороне Украины." Византийская политика - она такая!

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16415

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

362 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 09:41    89
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно
Сегодня 09:30    104
Появилась интерактивная карта с масштабами военной помощи, которую страны мира оказывают Украине
Сегодня 09:16    133
Цього дня 1991 року відбулася спроба старих комуністів здійснити державний переворот в СРСР
Сегодня 08:53    123
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 серпня 2022 року
Сегодня 08:25    136
У "Дії" з'явиться пільгова іпотека: що потрібно знати
Сегодня 08:21    127
А ось і наслідки ранкового ракетного удару по Харкову (ФОТО)
Сегодня 08:21    249
Вчені змоделювали поширення радіації у випадку аварії на ЗАЕС
Сегодня 08:00    147
Після демонтажу радянського пам'ятника Естонія зазнала потужної кібератаки
Сегодня 07:51    160
Коротко про головне за нічь
Сегодня 07:33    215
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 