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The Rolling Stones отложили турне из-за болезни Мика Джаггера

The Rolling Stones отложили турне из-за болезни Мика Джаггера

Легендарная группа The Rolling Stones отложила 17 концертов в Северной Америке, запланированных на апрель-июль 2019 года из-за болезни солиста Мика Джаггера.

Об этом говорится на сайте группы.

По словам представителя группы, врачи отметили о необходимости музыканту пройти лечение и рекомендовали не ехать в турне. При этом они ожидают его "полного выздоровления".

"Всем поклонникам в США и Канаде, которые купили билеты - извините. Мне очень жаль, что я так вас подвел. Я очень расстроен необходимостью отложить тур, но я постараюсь вернуться на сцену как можно быстрее. Еще раз, огромные извинения всем", - написал Джаггер в Twitter.

The Rolling Stones отложили турне из-за болезни Мика Джаггера

Мику Джаггеру 75 лет. Он стал фронтменом The Rolling Stones с момента основания группы в 1962 году. Музыканты ежегодно дают более десятка концертов. Тур, в рамках которого они должны были выступать в США и Канаде, начался в 2017 году.

Источник: prm.ua

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Темы: музыка

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