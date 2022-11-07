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The Washington Post твердить, що США ніби-то просять Україну показати «відкритість до переговорів з Росією». Звідки ростуть вуха у цієї "зради"?

The Washington Post твердить, що США ніби-то просять Україну показати «відкритість до переговорів з Росією». Звідки ростуть вуха у цієї зради?

▶️ Все простіше, ніж можна уявити:

● Газета WP належить мільярдеру Джефу Безосу. Хоча він демократ, але зараз, схоже, симпатизує республіканцям і критикує Байдена.  

● Республіканці загалом, та їх симпатики в ділових колах прагнуть до негайного завершення російської війни в Україні та стабілізації на світових ринках. Тому такі особи як Безос  сигналізують як демократам, так і республіканцям про свої очікування на найближче майбутнє: завершення війни на будь-яких засадах. Перший крок до цього — переговори. 

● Через два дні в Америці відбудуться вибори до конгресу. Демократи "продують" у Палаті представників, але ще мають певні шанси на більшість у Сенаті.  

● Демократи програють значною мірою через проблеми з цінами в США: інфляція досягла рекордних 8%. Оскільки дестабілізація спричинена головним чином російською війною,  серед виборців гуляють прості сентенції: війна – погано для США. Власне, на цьому свою кампанію зараз будуть трампісти.  

▶️ Після виборів риторика республіканців зміниться. Адже їх реальна, а не передвиборча позиція формуватиметься під впливом ключових  структур безпеки США, які розуміють всі небезпеки незавершеної війни з Путіним. 

Тому "зрада" триватиме ще день-другий, а там республіканцям та демократам доведеться сідати за стіл та спільно формувати новий світовий кейс безпеки. 

Джерело: https://t.me/orestokratiia/415

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Темы: вибори, США

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