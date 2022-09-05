The WSJ: Большой адронный коллайдер могут остановить из-за энергетического кризиса в Европе

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) допустила, что работа Большого адронного коллайдера (БАК) может быть остановлена из-за энергетического кризиса в Европе. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Глава комиссии организации по управлению энергией Серж Клоде заявил, что организация хочет избежать внезапного отключения энергии, которое может вывести из строя коллайдер стоимостью $4,4 млрд.

«Нас действительно беспокоит стабильность энергосистемы, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электричества в нашем регионе», — цитирует издание Клоде.

Клоде подчеркнул, что CERN ведет переговоры с поставщиком электроэнергии, контролируемым правительством Франции - энергетическим гигантом Electricite de France - о том, чтобы за день получить предупреждение о том, что потребуется потреблять меньше электроэнергии.

Большой адронный коллайдер представляет собой кольцевой туннель, в котором установлен ускоритель заряженных частиц. БАК построен на 100-метровой глубине под границей Франции и Швейцарии.

Джерело: theins.ru

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