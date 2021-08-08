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Тиждень роботи КПВВ у районі проведення ООС

Тиждень роботи КПВВ у районі проведення ООС

За рішенням Командувача операції Об’єднаних сил усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування.

Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. Однак, рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України.

Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти розблоковують рух тільки для окремих громадян, двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 645 осіб та 91 транспортний засіб до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас 601 особа та 97 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в «Станиці Луганській». Пасажиропотік там загалом залишався на рівні попереднього періоду. Додамо, що з моменту зміни правил перетину лінії розмежування пов'язаних з карантином відмічається зменшення у двічі пасажиропотоку в бік контрольованої території. Загалом за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 11 903 особа, а на контрольовану територію – 12 548 осіб.

Під час заходів контролю прикордонники виявили 4 громадянина, які прямували на контрольовану територію за частково підробленими документами. До Нацполіції направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень.

Через КПВВ «Новотроїцьке» проїхало 2 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем. Міжнародний Комітет Червоного Хреста для населення тимчасово окупованої території України доправив будівельні матеріали. Загальна вага гуманітарної допомоги склала близько 35,4 тонни.

Нагадуємо, що з 5 серпня в контрольних пунктах змінено умови перетину лінії розмежування пов'язані з карантином.

Громадяни України, які підлягають самоізоляції під час слідування на контрольовану територію, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи «Вдома». У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування окрім цього необхідно мати поліс страхування.

Водночас діє широкий перелік категорій громадян до яких самоізоляція не застосовується. З повним переліком категорій осіб, хто не підпадає під самоізоляцію, радимо громадянам ознайомитися завчасно. Також самоізоляція припинятиметься в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту, який проведено після перетину КПВВ.

Також обов’язковою умовою залишається проходження температурного скринінгу та перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) із дотриманням соціальної дистанції.

Источник: dpsu.gov.ua

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