Тижневий звіт роботи КПВВ у районі проведення ООС

За рішенням Командувача операції Об’єднаних сил усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00.

Однак, рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України. З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в «Станиці Луганській». Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти розблоковують рух двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю.

У контрольному пункті «Станиця Луганська» пасажиропотік у порівнянні з минулим тижнем збільшився майже на 30%. Загалом за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшло 4348 осіб, а на контрольовану територію – 5275 осіб.

У КПВВ «Новотроїцьке» лінію розмежування перетнули 239 осіб та 55 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас 246 осіб та 52 транспортні засоби проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 23 особи, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Нагадуємо, що відповідно до наказу командувача Об’єднаних сил, в контрольних пунктах продовжено дію карантинних обмежень. Обов’язковою умовою залишається проходження температурного скринінгу та перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) із дотриманням соціальної дистанції.

Без самоізоляції будуть пропускатися громадяни України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, за умови пред’явлення запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

Громадяни України, які підлягають самоізоляції під час слідування на контрольовану територію, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи «Вдома». У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації. А іноземцям під час перетину лінії розмежування окрім цього необхідно мати поліс страхування.

Источник: dpsu.gov.ua

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