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Тимчасове припинення пропуску осіб через КПВВ «Станиця Луганська» продовжено до 15 листопада включно

Тимчасове припинення пропуску осіб через КПВВ «Станиця Луганська» продовжено до 15 листопада включно

Поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на тимчасово окупованій території Луганщини стає критичним. Окупаційна адміністрація РФ не спроможна стабілізувати епідемічну ситуацію.

Суттєво погіршує стан справ на тимчасово окупованій території України відсутність достатньої кількості кваліфікованих медичних працівників та засобів протидії захворюванню.

З метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 та збереження життя і здоров’я громадян, за наказом командувача Об’єднаних сил, тимчасове припинення пропуску осіб через лінію розмежування в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» продовжено до 15 листопада включно.

Для громадян залишається можливість перетнути лінію розмежування в цьому КПВВ лише за окремим рішенням командувача. Таке рішення може бути прийняте, виходячи з документально підтверджених життєво важливих обставин соціально-гуманітарного характеру.

Додатково інформуємо, що, за рішенням командувача Об’єднаних сил, громадяни, які мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території України, у КПВВ «Станиця Луганська» можуть бути пропущені через лінію розмежування до місця реєстрації.

Источник: dpsu.gov.ua

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