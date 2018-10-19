Тимошенко хочет ликвидировать прибыльный "Нафтогаз", который при ее премьерстве приносил только убытки-Арьев

Юлия Тимошенко фактически начала предвыборную кампанию и уже дает обещания потенциальным избирателям. Так, лидер “Батькивщины” хочет ликвидировать “Нафтогаз” и снизить цену на газ для населения.

К чему может привести ликвидации крупнейшей нефтегазовой компании — в программе “Закрытая зона” Владимира Арьева.

- Неделя принесла отличные новости: сногсшибательная победа украинских парламентариев в ПАСЕ и решение о предоставлении Томоса украинской церкви. Но мы поговорим о приземленном, даже подземном – газ. Торговля им – дело прибыльное. Но не очень чистое – особенно если газ российский. На нем наживались все власти в Украине, кроме нынешней, которая от российского газа отказалась. А компания "Нафтогаз", как оказалось, может быть весьма прибыльной, а не приносить только долги, как раньше.

Сам газ не видно, но он, по законам физики, занимает все отведенное ему пространство. Политический – тоже. Вместе с грязными деньгами и спекуляциями вокруг. Стоит один раз испачкаться – и шлейф будет тянуться еще много лет.

Недавно одна украинская политиканша заявила, что в случае прихода к власти первым делом расформирует государственную компанию "Нафтогаз". Мол, стоит это сделать – и газ для украинцев станет сразу дешевле. Что это значит, зачем закрывать теперь уже прибыльный "Нафтогаз", который при премьерстве Тимошенко генерировал одни долги? На чьей стороне играет такая инициатива? Обсудить это мы пригласили экономического эксперта Бориса Кушнирука и блогера Карла Волоха.

Борис Кушнирук, экономический эксперт: Если госпожа Тимошенко говорит, что она придет и сразу ликвидирует НАК "Нафтогаз" в 2019 году, то нужно понимать, что в этот момент еще не завершатся судебные процессы, в которых "Нафтогаз" выступает кредитором и имеет решения судов уже уверены относительно того, что "Газпром" вернуть минимум 2,6 миллиарда долларов. И если вы устраните кредитора, то соответственно ликвидируется и долг, который должен быть возвращен "Газпромом". Кроме того, "Нафтогаз" подал новые иски на 12 миллиардов долларов к "Газпрому", и эти судебные процессы еще будут в будущем. И если не будет НАК "Нафтогаза", то в этом случае не будет...

Карл Волох, блогер: Вопрос выполнять свои обещания никогда не было для нее не то, что приоритетным, а она вообще над этим не задумывается. Речь идет о каких-то хороших лозунгах. Она притворяется для своего электората, что повышение цены на газ – это вина, условно говоря, "Нафтогаза" и политического руководства. Соответственно, я сейчас их уничтожу – и будете платить меньше средств. Сколько в этом логики, сколько в этом правды – ну нисколько. Потому что не это ее интересует.

Источник: prm.ua

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