To be, or not to be, that is the question

Заступник міністра закордонних справ росії рябков заявив, що москва не відступить від свої цілей і поставить крапку у спецоперації у потрібному їй місці.

ОК, а давайте згадаємо, які цілі були у путіна:

1. "Демілітаризація".

Так зброї в Україні зараз більше, ніж будь-коли. Приблизно через тиждень почне знищувати ворога перша партія М142 HIMARS. В серпні з`явиться сучасна система протиракетної оборони, важка бронетехника повільно, але продовжує заходити у країну. Сьогодні, під час Третього засідання "Рамштайну" будуть прийняті додаткові рішення по координації постачань зброї Україні. Мало того, вчора заступниця глави Пентагону Кетлін Хікс заявила (дослівно): "Україна після війни з росією обов'язково збережеться, як суверенна держава. У неї буде своя, потужна армія, яку буде необхідно озброювати - і США вирішить це питання на роки вперед". Ключові слова НА РОКИ ВПЕРЕД.

2. «Денацифікація».

До 2014 року українці ділились приблизно навпіл за своїми зовнішньополітичними симпатіями - половина хотіла у Європу, половина орієнтувалась на москву. Такий розподіл можна було чітко спостерігати, відштовхуючись від результатів виборів. Після окупації Криму та Донбасу прихильників НАТО в Україні стало стабільно більше 50%, а Євросоюзу - більше 60%. Окрім того, значно зросла кількість національно орієнтованого населення - тих, кого на росії називають "нациками". Після широкомасштабного вторгнення 24 лютого, і особливо після того, як "друга армія світу" почала знищувати найбільш російськомовні міста і вбивати т.зв. "русскоговорящих", 90% населення країни стали завзятими "бандерівцями", які ненавидять все, що пов`язано з росією - від її культури до її населення. Тобто, задекларована "денацифікація" України дала абсолютно зворотній ефект. І це на тлі того, що нацистські наративи у самій росії піднялись на небачену до цього часу висоту.

3. «Захист» населення Донбасу.

Зруйновані міста, десятки тисяч загиблих та мільйони біженців - це "захист Донбасу"? У місцевих пабліках 8 років життя, коли, нібито, "бомбили Донбас", згадують як райське життя у порівнні з тим, що наробила армія російських вбивць та мародерів за останні три з половиною місяці. А ті, хто залишився у живих і має хоч трохи розуму, мріють тільки про одне - повернутись до спокійної і мирної України часів, коли до неї ще не прийшов "русскій мір".

4. "Нерозширення НАТО на Схід".

Фінляндія та Швеція приєднаються до блоку вже цього літа. Альянс заявив про намір майже втричі збільшити свій контингент у Європі. Британія, Україна та Польща створюють окремий оборонний союз. Свої оборонні бюджети збільшують всі країни Євросоюзу, Канада, Японія, Південна Корея etc.

5. Останнє з оголошеного – «розширення земель».

Ну, якщо виходити з вищесказаного, то росія незабаром їх втратить.

Повертаючись до заяви МЗС рф - так де москва хоче поставити крапку у т.зв. "спецоперації"? Все йде до того, що всі задекларовані путіним цілі Україна та об`єднаний Захід екстраполюють на саму росію. Денацифікація, депутінізація, захист населення Донбасу від московської орди, нерозширення "русского міра" та повернення вкрадених у сусідніх країн земель - тепер це чітка ціль всього цивілізованого світу відносно росії. І поставити у цій справі крапку - не тільки справа його честі, але й єдиний шанс зберегти Україну.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14836

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